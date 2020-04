Ξεκίναει μετά από τρεις ώρες καθυστέρηση η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει συμφωνία. Τα πράγματα κινούνται προς μια θετική κατεύθυνση μεταξύ ενός υποσυνόλου χωρών του Eurogroup, συμπεριλαμβανομένης της Ολλανδίας και της Ιταλίας. Μόλις αποκρυσταλλωθεί το κοινό ανακοινωθέν το σύνολο των χωρών θα είναι σε θέση να εκτιμήσει εάν αυτό είναι κάτι που μπορούν να παρουσιάστει στους ηγέτες της ΕΕ.

Την πεποίθηση πως το Eurogroup βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για ένα δίκτυ ασφαλείας που θα προστατέψει την Ευρωζώνη από την κρίση του κορονοϊού είχε εκφράσει νωρίτερα ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο σε δήλωση που έκανε λίγο πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης της Ευρωομάδας.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Έχω εμπιστοσύνη - και εξακολουθώ να πιστεύω - ότι αυτή τη φορά θα σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και θα δείξουμε το απαραίτητο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας», ανέφερε.

We are very close to an agreement. I trust - I still trust - that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET