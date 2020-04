Τον τρόπο λειτουργίας του νέου ευρωπαϊκού ταμείου, ύψους 100 δισ. ευρώ, στη μάχη κατά του κορονοϊού περιγράφει προσχέδιο εγγράφου, το οποίο παρουσιάζει το EURACTIV.com.

Όπως αναφέρεται, τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη θα παρέχουν εγγυήσεις, ώστε να αντληθούν έως και 100 δισ. ευρώ, για τη σύσταση ενός νέου, προσωρινού ταμείου. Στόχος του νέου ταμείου θα είναι η στήριξη των εργαζομένων σε χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού.

Τι είναι το SURE

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την Τετάρτη 1η Απριλίου πως προωθείται η λειτουργία ενός νέου εργαλείου/ταμείου για προσωρινή στήριξη των εργαζομένων. Το προσωρινό ταμείο θα φέρει την επωνυμία SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, στήριξη για τον περιορισμό των κινδύνων ανεργίας στην έκτακτη κατάσταση).

«Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, εξηγώντας πως το νέο εργαλείο θα «σώσει εκατομμύρια δουλειές στη διάρκεια της κρίσης και θα μας βοηθήσει να επανεκκινήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία το συντομότερο δυνατό».

Το SURE, όπως προκύπτει από το ευρωπαϊκό έγγραφο, θα λειτουργήσει ως δεύτερη γραμμή άμυνας, στηρίζοντας μέτρα θωράκισης της αγοράς εργασίας, ώστε τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να θωρακίσουν θέσεις εργασίας και εργαζομένους απέναντι στον κίνδυνο ανεργίας και απώλειας εισοδήματος.

Το SURE θα είναι ένας δανειακός μηχανισμός, με «δύναμη πυρός» έως 100 δισ. ευρώ που θα στηρίζεται σε ένα σύστημα εγγυήσεων από τα κράτη μέλη. Στόχος του θα είναι να καθοδηγεί τις προσπάθειες που θα γίνονται σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, όπως προειδοποιεί η Κομισιόν, το εν λόγω ταμείο θα είναι προσωρινό, σε ό,τι αφορά τη νομική του βάση και δεν θα λάβει μόνιμη υπόσταση σαν ευρωπαϊκό ταμείο καταπολέμησης της ανεργίας. Η νομική του βάση θα στηρίζεται στο άρθρο 122, το οποίο προβλέπει ευρωπαϊκή στήριξη σε περιπτώσεις κρίσης.

Το νέο ταμείο θα είναι διαθέσιμο αμέσως μόλις τα κράτη μέλη συνεισφέρουν συνολικές εγγυήσεις, τουλάχιστον 25 δισ. ευρώ.