Το Εμπόριο ήταν ο πρωταγωνιστής στο 1o «Future of Retail» που έλαβε χώρα στις 7 και 8 Φεβρουαρίου στο Grand Hyatt Athens υπό τη διοργάνωση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Στόχος των εργασιών του Συνεδρίου ήταν να αναδειχθεί το μέλλον του Εμπορίου υπό το πρίσμα της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης και της μετάβασής του από το παραδοσιακό στο ψηφιακό περιβάλλον.

Άλλωστε σκοπός του «Future of Retail» είναι η εδραίωσή του ως ενός μόνιμου θεσμού παρακολούθησης των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται στο εμπόριο παγκοσμίως καθώς επίσης και η διασφάλιση ενός διαφανούς και αξιόπιστου forum δημόσιου διαλόγου για την εξυπηρέτηση των νέων αναγκών που αναδύονται στον ψηφιακό κόσμο και κατ΄ επέκταση στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση. Παραβρέθηκαν επίσης περισσότεροι από πεντακόσιοι σύνεδροι, εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από 50 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό επικεντρώθηκαν στην ερμηνεία και την ανάλυση των διεθνών τάσεων με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας πρότασης για το μέλλον του Εμπορίου. Ψηφιακές τεχνολογίες, καταναλωτικά πρότυπα των Millennials, καινοτομίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, νέες τάσεις στις πληρωμές, καινοτόμες στρατηγικές, βιώσιμη ανάπτυξη και εμπόριο, το μέλλον της εργασίας και το εμπόριο στα σύγχρονα κέντρα των πόλεων ήταν οι κεντρικές θεματικές που απασχόλησαν το διήμερο Συνέδριο, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα εξειδικευμένα σεμινάρια με θέμα «Consumer Law Ready» και «Πλατφόρμα trust and use- Λιανικό εμπόριο και νέοι ορίζοντες στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, υπογραμμίζοντας: « Η ανάπτυξη της Ελλάδος θα περάσει μέσα από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικά σήμερα, που χάρη στην τεχνολογία μπορείς να χτίσεις μία ηλεκτρονική εμπορική επιχείρηση, ακόμη και μέσα από το ίδιο σου το σπίτι. Το κράτος οφείλει να στέκεται αρωγός στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο χωρίς περιττά ρυθμιστικά εμπόδια, χωρίς υψηλή φορολογική επιβάρυνση, να αναδεικνύει και όχι να καταπνίγει την επιχειρηματικότητα…... Για πρώτη φορά, άλλωστε, μια κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας αλλά εμπιστεύεται και τους ανθρώπους της. Αναμένω, συνεπώς, κι εσείς με τη σειρά σας να πάρετε τη σκυτάλη της προόδου. Να αξιοποιήσετε γόνιμα τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, συντονισμένοι με το ρυθμό ανάπτυξης στον οποίο ήδη κινείται η πατρίδα μας.»

Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Γιώργος Καρανίκας «Αυτό το συνέδριο είναι μια φιλόδοξη και ταυτόχρονα αναγκαία πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ, που έρχεται να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προβληματισμού για το μέλλον του εμπορίου. Η ΕΣΕΕ κατανοεί τον ρόλο μιας επιχειρηματικής οργάνωσης, ως μιας καταρχήν προωθητικής δύναμης. Στη δική μας αντίληψη η προάσπιση των συμφερόντων συνδέεται και με την ικανότητα πρόβλεψης και πρόληψης. Στην περίπτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, που μας απασχολεί και στο συνέδριο, η τάση ήταν εμφανής ήδη από τις προηγούμενες δύο δεκαετίες και η πορεία που έχουν λάβει τα πράγματα προς το μέλλον, λίγο ως πολύ δεδομένη. Και προφανώς αυτή η τάση έχει ξεφύγει από το στενό πεδίο της οικονομίας. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι θεμέλιο της κοινωνίας της χώρας και άρα μπορεί να δώσει το δικό της αποτύπωμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μπορεί να γίνει η αιχμή του μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας».

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της πρώτης ημέρας, τον λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος, αναφερόμενος στις τρεις μεταβάσεις της Ευρώπης που αφορούν στην Πράσινη Συμφωνία, την ψηφιακή οικονομία και τις ασφαλείς κοινωνίες του μέλλοντος, τόνισε μεταξύ άλλων: «Τον Απρίλιο του 2018 η Ευρώπη δημοσίευσε έναν οδηγό για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των μικρών λιανοπωλητών. Ο οδηγός αυτός παρέχει νέες προσεγγίσεις για την προώθηση της αναζωογόνησης των κέντρων των πόλεων και πρακτικές προτάσεις για τη στήριξη μικρών λιανοπωλητών να εξοικειωθούν με τις τεχνολογικές αλλαγές και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Με τις πρωτοβουλίες μας στηρίζουμε τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα του λιανικού εμπορίου.»

Το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου έκανε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι «η αποστολή μας απέναντι στις επιχειρήσεις και στο εμπόριο είναι ευρύτερη ιδιαίτερα σε σχέση με τις ηλεκτρονικές πληρωμές σε σχέση με την προφανή μετατόπιση προς το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οφείλουμε να δώσουμε εκπαίδευση, εργαλεία, υπηρεσίες κι υποδομές. Όπως με ενημέρωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης θα τρέξει δυο προσκλήσεις από το ΕΣΠΑ μέσα στις επόμενες εβδομάδες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πρώτη θα αφορά επενδύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού και η δεύτερη εκπαίδευση πάνω σε νέες τεχνολογίες Όσον αφορά στις υποδομές εκτιμούμε ότι είμαστε πιο κοντά στον μέσο όρο της Ευρώπης. Αλλά θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Η δημοπρασία του φάσματος του 5G που θα γίνει στο τέλος του έτους θα βοηθήσει.»

Χαρακτηριστικές ήταν οι κεντρικές ομιλίες των keynote speakers Dan O' Connor, Executive in Residence, Harvard Business School και Jonathan Reynolds, Director, Oxford Institute of Retail Management, Said Business School, University of Oxford, που έλαβαν χώρα την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Στην ομιλία του ο Dan O’ Connor έδωσε μια γενική εικόνα των νέων εξελίξεων στο λιανικό εμπόριο, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρουν οι ραγδαίες αλλαγές στην αυτοματοποίηση. Κάνοντας αναφορά στο επιχειρηματικό μοντέλο της Alibaba, ανέδειξε τις πολλαπλές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία στους λιανεμπόρους, θεωρώντας ότι διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το επιχειρηματικό μοντέλο του μέλλοντος. Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον του λιανικού εμπορίου, λέγοντας ότι "είναι μια υπέροχη εποχή για να είναι κάποιος επιχειρηματίας", επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι για το χονδρικό εμπόριο η νέα εποχή απαιτεί προσοχή και καλή διαχείριση του νέου σύνθετου περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο Jonathan Reynolds ανέδειξε τις βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος τις επόμενες δεκαετίες όπως αυτές του δημογραφικού, της επιτάχυνσης της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής πίεσης, διασυνδέοντάς τες με συγκεκριμένες τάσεις που θα αναπτυχθούν στο λιανικό εμπόριο.