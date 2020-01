«Δυνάμεις ενώνουν» έξι από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου με έναν κοινό σκοπό.

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες του Καναδά, της Βρετανίας, της Ιαπωνίας, της Σουηδίας και της Ελβετίας, συνεργάζονται προκειμένου να αξιολογήσουν τα επιχειρήματα τους, με στόχο τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων από τις ίδιες.

Οι έξι κεντρικές τράπεζες έχουν δημιουργήσει, από κοινού με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), μία ομάδα για την ανταλλαγή σχετικής εμπειρίας.

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των επιχειρημάτων

Η ομάδα θα αξιολογήσει τα επιχειρήματα για τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων από τις κεντρικές τράπεζες – οικονομικά και λειτουργικά - καθώς και συγκεκριμένες επιλογές όσον αφορά τον τεχνικό σχεδιασμό τους, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής διαλειτουργικότητάς τους. Θα ανταλλάσσει, επίσης, γνώσεις σχετικά με τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, ενώ θα είναι συντονισμένη με τους σχετικούς θεσμούς και forum, ιδιαίτερα το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board) και την Επιτροπή για τις Υποδομές Πληρωμών και Αγορών (Committee on Payments and Market Infrastructures).

Πρόεδροι της ομάδας θα είναι ο Μπενουά Κερέ, επικεφαλής του Κόμβου Καινοτομίας της BIS και ο Τζον Κάνλιφ, υποδιοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας.