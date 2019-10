«Πράσινο φως» στην πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου του ΔΝΤ έδωσε ο ESM.

Η απόφαση του ESM σχετίζεται με την απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή των ακριβών δανείων που έχει λάβει από το ΔΝΤ, χωρίς να χρειάζεται ταυτόχρονα να αποπληρώσει κατ' αναλογία τον ESM/EFSF, όπως προβλέπει η δανειακή σύμβαση που έχει υπογράψει η χώρας μας με τους Θεσμούς.

#ESM and #EFSF Board of Directors approve waiver of #Greece’s mandatory repayment obligation – press release: https://t.co/yjvDsuLjVf pic.twitter.com/MqBKN1GuTw