Να επικρίνει, με σφοδρό τρόπο, την πολιτική νομισματικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έσπευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, λίγα λεπτά μετά τις ανακοινώσεις από τη Φρανκφούρτη για μείωση επιτοκίων και επαναφορά του Προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE).

«Η ΕΚΤ, ενεργώντας γρήγορα, μείωσε το επιτόκιο κατά 10 μονάδες βάσης. Προσπαθούν -και καταφέρνουν- να υποτιμούν το ευρώ έναντι του ΠΟΛΥ ισχυρού δολαρίου πλήττοντας τις αμερικανικές εξαγωγές... Και η Fed μένει άπραγη, άπραγη, άπραγη. Αυτοί πληρώνονται για να δανείζονται χρήματα και εμείς πληρώνουμε τόκους!», είναι το οργισμένο Tweet που ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports.... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!