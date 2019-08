Απέσυρε την υποψηφιότητά του για τη θέση του επικεφαλής του ΔΝΤ ο Φιλανδός κεντρικός τραπεζίτης, Ολι Ρεν.

Η μάχη πλέον κρίνεται μεταξύ του Ολλανδού πρώην επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ και της διευθύνουσας συμβούλου της Παγκόσμιας Τράπεζας Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα αποχώρησε και η Ισπανίδα υπουργός Καλβίνο από την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ.

EU is about to vote on Europe’s candidate for IMF managing director. It is an exceptionally meaningful and motivating job. However, at this stage I withdraw my name from the ballot, so that we can achieve a broad-based consensus for the European candidate, and world-wide support.