Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ειδικός επίτροπος για το κλίμα των ΗΠΑ, ο Τζον Κέρι, επισκέφθηκε την Κίνα ως απεσταλμένος του Μπάιντεν για να συζητήσει με τον Ζι Σινπίνγκ το ενδεχόμενο να δώσει το παρόν η Κίνα στη Συνδιάσκεψη Κορυφής για τη Γη που έχει καλέσει ο Μπάιντεν και θα γίνει στις 22-23 Απριλίου. Η Συνδιάσκεψη αυτή είναι το βασικό βήμα που κάνει ο Μπάιντεν για να δείξει ότι οι ΗΠΑ επιστρέφουν στην Συμφωνία του Παρισιού από την οποία είχε αποχωρήσει ο Τραμπ από το 2017 άτυπα και το 2020 οριστικά.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ εκμεταλλεύονται αυτή τη συνθήκη για να προωθήσουν την συνεργασία σε θέματα κλίματος με την Κίνα, καθώς οι δύο τους είναι οι χώρες με τις περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη. Έτσι, ο Τζον Κέρι βρέθηκε από σύσκεψη σε σύσκεψη στην Κίνα και μάλιστα πέρασε δύο ημέρες σε εκτεταμένες συζητήσεις με τον ομόλογό του Ζιέ Ζενχού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζον Κέρι είναι η πρώτη εξέχουσα προσωπικότητα της αμερικάνικης κυβέρνησης που επισκέπτεται την Κίνα εδώ και χρόνια, οπότε εικάζουμε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν υπό τη νέα διοίκηση να αναδείξουν τη δυνατότητα να προάγουν τη συνεργασία στο ανώτερο θεσμικό επίπεδο ακόμα και με σημαντικούς «αντιπάλους».

Η Κίνα αντιμετώπισε την αμερικάνικη αποστολή ιδιαίτερα αυστηρά. Παρόλες τις αλλεπάλληλες συζητήσεις, ακόμα δεν προχώρησε σε επιβεβαίωση παρουσίας του Σι Ζινπίνγκ στην Συνδιάσκεψη Κορυφής για τη Γη και επίσης, δεν προχώρησε σε καμία δημόσια δήλωση για οποιαδήποτε πρωτοβουλία αφορά τα προβλήματα του κλίματος με βάση τις βιομηχανικές πρακτικές που ακολουθούν οι Κινέζοι. Το αντίθετο, η στάση του αντιπρόεδρου της κινεζικής κυβέρνησης Χαν Ζενγκ ήταν μάλλον να σφάξει με το βαμβάκι τον Κέρι. Αφού δήλωσε ότι «Η Κίνα αποδίδει σημασία στο διάλογο και τη συνεργασία για την κλιματική αλλαγή με την πλευρά των ΗΠΑ», μετά ξεκίνησε να απαριθμεί τις αμερικάνικες ευθύνες: «Η Κίνα χαιρετίζει την επιστροφή των ΗΠΑ στη συμφωνία του Παρισιού και αναμένει από την πλευρά των ΗΠΑ να τηρήσει τη συμφωνία, να αναλάβει τις δέουσες ευθύνες της και να συνεισφέρει δεόντως».

Στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, τα πράγματα ήταν πιο «απότομα». Η εκπρόσωπος, Χούα Τσουνγίνγκ, έκανε ένα tweet που έλεγε ότι «Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την έξοδο από τη Συμφωνία του Παρισιού το 2017, σταμάτησαν να εφαρμόζουν τις Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές και εμπόδισαν τις παγκόσμιες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας. Η επιστροφή τους δεν είναι καθόλου μια ένδοξη επιστροφή, αλλά μάλλον μια επιστροφή στην τάξη του κοπανατζή».

