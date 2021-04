Πέθανε στη φυλακή, σε ηλικία 82 ετών, ο Μπέρνι Μέιντοφ, ο επενδυτής που το 2009 ομολόγησε την ενοχή του για την ενορχήστρωση της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής απάτης στην αμερικανική ιστορία έχοντας επιφέρει ζημιές δισεκατομμυρίων σε άλλους επενδυτές, μεταδίδει το The Associated Press, επικαλούμενο πηγή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο θάνατος προκλήθηκε από φυσικά αίτια.

JUST IN: Ponzi schemer Bernie Madoff has died in a federal prison, believed to be from natural causes https://t.co/OpV3jK3mqq (via AP) pic.twitter.com/EaTneLKBUW