«Welcome back»: Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έστειλε σήμερα, σε ένα tweet στην αγγλική γλώσσα, τις «καλύτερες ευχές του για επιτυχία» στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και χαιρέτισε την απόφασή του να επιστρέψει η Ουάσινγκτον στην Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, από την οποία είχαν αποχωρήσει οι ΗΠΑ έπειτα από απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Je salue le retour des États-Unis au sein de l'Accord de Paris pour le climat : Welcome back!



C'est tous ensemble que nous pourrons réussir à relever les défis de notre temps. C'est tous ensemble que nous pourrons changer la donne climatique en agissant pour notre planète.

«Προς τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις, οι καλύτερες ευχές μου σε αυτήν την ιστορική ημέρα για τον αμερικανικό λαό», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε αυτό το μήνυμα που έστειλε στη συνέχεια και στα γαλλικά.

«Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του καιρού μας. Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα κλιματικά δεδομένα αναλαμβάνοντας δράση υπέρ του πλανήτη μας, καλωσήρθατε και πάλι στη Συμφωνία του Παρισιού (Welcome back to the Paris Agreement)», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σε αυτό το μήνυμα που απηύθυνε επίσης στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.