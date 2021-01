Ο Άρμιν Λάσετ, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας είναι ο νέος αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), ο οποίος διαδεχτεί την Άνγκελα Μέρκελ.

Έπειτα από δύο ψηφοφορίες ο κ. Λάσετ έλαβε 521 ψήφους, στο πλαίσιο του συνεδρίου το οποίο πραγματοποιείται χθες και σήμερα εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Ο δεύτερος φιναλίστ Φρίντριχ Μερτς έλαβε 466 ψήφους.

Το αποτέλεσμα θα πρέπει να επικυρωθεί και με την επιστολική ψήφο των 1001 συνέδρων, η οποία θα καταμετρηθεί στις 22 Ιανουαρίου.

Ο νέος αρχηγός του CDU θα κληθεί να οδηγήσει το κόμμα του στις εκλογές που θα διεξαχθούν σε πέντε κρατίδια εντός του 2021 και βεβαίως στις ομοσπονδιακές εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου. Δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι θα είναι και ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για την Καγκελαρία.

Ποιος είναι ο νέος ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών

Ο 59χρονος Άρμιν Λάσετ από το 2017 είναι ο πρωθυπουργός της πιο πυκνοκατοικημένης πολιτείας της Γερμανίας, της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και είναι αυτός που υπερασπίζεται έντονα τη συνέχιση της πορείας της Μέρκελ και ένα «κεντρώο CDU».

Στην ομιλία του για τη νίκη, ο Λάσσετ δεσμεύθηκε να κάνει τα πάντα ώστε το κόμμα να τα πάει καλά στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές και να διατηρήσει τη θέση του Καγκελάριου. «Οι πιο σημαντικές εκλογές είναι ακόμη μπροστά μας», είπε.

Ευχαρίστησε επίσης και επαίνεσε τους άλλους υποψηφίους κάνοντας λόγω για έναν «δίκαιο» διαγωνισμό.

Στην ομιλία του πριν από την ψηφοφορία, ο Λάσετ τόνισε και πάλι τη σημασία της ενότητας. «Το CDU δεν χρειάζεται διευθύνοντα σύμβουλο για να το τρέξει, αλλά μάλλον αρχηγό της ομάδας που θα ηγηθεί του δρόμου και θα κρατήσει το κόμμα μαζί», είχε σημειώσει.

Ο Λάσετ είναι ένας από τους πέντε αναπληρωτές ομοσπονδιακούς προέδρους του CDU από το 2012. Καθολικός από την περιοχή του Ρήνου, υπήρξε ανέκαθεν αξιόπιστος συνεργάτης των αντίστοιχων προέδρων του κόμματος. Η Άνγκελα Μέρκελ θα μπορούσε να εξαρτάται από αυτόν ως αναπληρωτής της όταν ήταν επικεφαλής του κόμματος μέχρι το 2018, όπως και η διάδοχός της Αννέγκρετ Κράμπ-Κάρενμπουερ. Όταν η Μέρκελ αντιμετώπισε έντονη αντιπολίτευση από τμήματα του κόμματός της ενόψει της άφιξης εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και αιτούντων άσυλο στη Γερμανία από το 2015, ο Λάσετ παρέμεινε πιστός σύμμαχος.

Εγγυητής της συνέχειας της Μέρκελ

Την σχέση του με την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και την εγγύηση της συνέχειας που υπόσχεται ο ίδιος, θέλησε να αναδείξει ο υποψήφιος για την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Άρμιν Λάσετ, κατά την διάρκεια της ομιλίας του, πριν από λίγο, στο συνέδριο που θα εκλέξει σήμερα τον νέο αρχηγό του κόμματος.

«Η φήμη της Μέρκελ μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη: εμπιστοσύνη», τόνισε ο κ. Λάσετ και πρόσθεσε ότι «θα κερδίσουμε μόνο αν παραμείνουμε στο κέντρο», προειδοποιώντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκσυγχρονισμός με συνασπισμό Σοσιαλδημοκρατών-Πρασίνων-Αριστεράς και δείχνοντας το παράδειγμα των ΗΠΑ σχετικά με τον κίνδυνο μια χώρα να οδηγηθεί στην πόλωση. Επισήμανε ακόμη την συμμαχία του με τον υπουργό Υγείας Γενς Σπαν, ο οποίος θα είναι υποψήφιος για μια θέση αντιπροέδρου του CDU και ζήτησε περισσότερες γυναίκες σε όλα τα πόστα, όχι μόνο στην κορυφή.

Ο αρχηγός του κόμματος ή ο καγκελάριος δεν είναι ο διευθύνων σύμβουλος μια εταιρίας, αλλά ο καπετάνιος μιας ομάδας. Και η χώρα χρειάζεται έναν καπετάνιο που θα ενώσει, συνέχισε ο κ. Λάσετ, σε μια έμμεση αιχμή προς τον αντίπαλό του, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος επέστρεψε στην πολιτική έπειτα από καριέρα σε μεγάλες εταιρίες, ενώ θεωρείται, γενικά, συντηρητικότερος.