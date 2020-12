Με νέα Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας, η Τουρκία παρατείνει μέχρι τον Ιούνιο του 2021 την παραμονή του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά όμως δεσμεύει περιοχές για έρευνες του τουρκικού ερευνητικού πλοίου στα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με το σταθμό της Αττάλειας η Navtex έχει ισχύ από σήμερα, έως και τις 21 Ιουνίου για σεισμικές έρευνες.

Οι συντεταγμένες της νέας τουρκικής Navtex

TURNHOS N/W : 1610/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-12-2020 19:38)TURNHOS N/W : 1610/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 222101Z DEC 20 TO 152059Z JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 27.43 N – 030 34.37 E

35 53.85 N – 031 03.72 E

36 16.17 N – 031 38.63 E

36 47.82 N – 031 10.38 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z JUN 21.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, έκανε νέες εμπρηστικές δηλώσεις, σημειώνοντας πως η χώρα του έχει σχέδια για την Ανατολική Μεσόγειο.

«Eίναι καθήκον μας να προστατεύουμε τα συμφέροντα της χώρας μας. Θέλουμε απλώς να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Είναι η Ελλάδα που δείχνει αρνητική σε αυτήν την επιδίωξη των δικαιωμάτων μας. Έχουμε σχέδια, προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το πλαίσιο» πρόσθεσε μιλώντας για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ίδιος κάλεσε την Ελλάδα να μην ψάχνει λύσεις «αλλού» στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, καθώς, όπως λέει η κατάσταση δεν μπορεί να επιλυθεί έτσι.

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image