Εξαντλείται ο χρόνος που έχουν η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχουν μια εμπορική συμφωνία για το Brexit, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος Τζορτζ Γιούστις, εκφράζοντας όμως την ελπίδα πως εάν αυτή την εβδομάδα σημειωθεί καλή πρόοδος τότε οι συνομιλίες μπορεί να παραταθούν.

Ενώ απομένουν μόλις τέσσερις εβδομάδες έως ότου το Ηνωμένο Βασίλειο να εξέλθει οριστικά από την τροχιά της ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου, οι δύο πλευρές ζητούν εκατέρωθεν παραχωρήσεις στα θέματα της αλιείας, της κρατικής βοήθειας καθώς και στον μηχανισμό επίλυσης των όποιων μελλοντικών διαφορών.

«Πραγματικά ξεμένουμε από χρόνο, πρόκειται για μια κρίσιμη εβδομάδα, χρειαζόμαστε μια αποφασιστική εξέλιξη», δήλωσε ο Γιούστις στο Sky.

«Πράγματι πιστεύω ότι πάμε στην τελική εβδομάδα ή τις τελικές 10 ημέρες, φυσικά εάν σημειωθεί σημαντική πρόοδος αυτή την εβδομάδα και είμαστε σχεδόν εκεί, είναι πάντα δυνατόν να παραταθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις», δήλωσε.

Η Βρετανία αποχώρησε επίσημα από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου αλλά έκτοτε βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο στο πλαίσιο της οποίας συνεχίζουν να ισχύουν οι κανόνες για το εμπόριο, τα ταξίδια και τις επιχειρήσεις. Από τις αρχές του 2021, η ΕΕ θα αντιμετωπίζει τη Βρετανία ως τρίτη χώρα.

Οι συνομιλίες μεταξύ του επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ και του Βρετανού ομολόγου του Ντέιβιντ Φροστ συνεχίστηκαν και χθες. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική εβδομάδα για το Brexit.

«Ο Ντέβιντ Φροστ έχει ξεκαθαρίσει ότι συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις διότι συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει η προοπτική της επίτευξης μιας συμφωνίας και όσο υπάρχει αυτή πρέπει να επιμένουμε με τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Γιούστις.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/vretanos-ypourgos-eksantleitai-o-xronos-gia-mia-emporiki-symfonia-brexit

