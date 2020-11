Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν για την επικράτησή του στις αμερικανικές εκλογές έστειλε ο έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.



Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger.