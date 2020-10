«Καμπανάκι» για την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έκρουσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για συμπληρωματικά μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μία ημέρα πριν την τηλεδιάσκεψη των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ.

H πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική, εκτίμησε πως τα κρούσματα θα αυξηθούν γρήγορα τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, ενώ προϊδέασε ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι πολύ διαφορετικά.

Την ίδια ώρα η Κομισιόν ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων για να αντιμετωπίσει την πανδημία στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη μια σειρά νέων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέροντας ότι η νέα αύξηση των λοιμώξεων στην ήπειρο είναι "ανησυχητική".

Καθώς η Ευρώπη γίνεται ξανά το επίκεντρο της πανδημίας, η Κομισιόν προέτρεψε τις 27 κυβερνήσεις της ΕΕ να κάνουν περισσότερα και με πιο συντονισμένο τρόπο κατά του κορονοϊού.

Στο πακέτο πρόσθετων δράσεων περιλαμβάνεται και η εμβολιαστική στρατηγική και μέτρα για τεστ, εντοπισμό κρουσμάτων και πρόσβαση στην κοινή αγορά.

Τα επιπλέον αυστηρά μέτρα παρουσίασε η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και μέτρα συντονισμού για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και ταξιδιών. Το πακέτο θα αποτελέσει τη συνεισφορά της Κομισιόν στην αυριανή σύνοδο κορυφής των 27 με τηλεδιάσκεψη.

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε σχετικά ότι "η κατάσταση με τον COVID-19 είναι πολύ σοβαρή. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανταπόκρισή μας στην ΕΕ".

Σήμερα, πρόσθεσε, "ξεκινάμε πρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση του ιού: από την αύξηση της πρόσβασης σε γρήγορα τεστ και την προετοιμασία εκστρατειών εμβολιασμού έως τη διευκόλυνση ασφαλών ταξιδιών όταν είναι απαραίτητο".

Κάλεσε τα κράτη μέλη "να συνεργαστούν στενά. Τα θαρραλέα μέτρα που λαμβάνονται τώρα θα βοηθήσουν στη διάσωση ζωών και στην προστασία των μέσων διαβίωσης. Κανένα κράτος μέλος δεν θα βγει με ασφάλεια από αυτήν την πανδημία έως ότου το κάνουν όλοι".

"Η χαλάρωση των εφαρμοζόμενων μέτρων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν συνοδεύτηκε πάντοτε από μέτρα για τη δημιουργία επαρκούς ικανότητας ανταπόκρισης", προειδοποίησε η Επιτροπή σε μια δήλωση στο πλαίσιο της επίσημης πρότασής της προς τις κυβερνήσεις της ΕΕ για την ανάληψη δράσης.

Αναλυτικά η Κομισιόν προτείνει μέτρα σε 8 πεδία:

1. Βελτίωση της ροής πληροφοριών για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων, καλώντας τα ΚΜ να παρέχουν όλα τα σχετικά δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και στην Κομισιόν.

2. Δημιουργία αποτελεσματικότερων και ταχύτερων τεστ εκδίδοντας σύσταση σχετικά με τις στρατηγικές δοκιμών COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ταχέων δοκιμών αντιγόνου.

Η σύσταση καθορίζει βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές στρατηγικές δοκιμών, όπως το πεδίο εφαρμογής τους, ομάδες προτεραιότητας και βασικά σημεία που συνδέονται με τις ικανότητες και τους πόρους δοκιμών και ενδείξεις για το πότε μπορεί να είναι κατάλληλη η ταχεία δοκιμή αντιγόνου. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να υποβάλουν εθνικές στρατηγικές δοκιμών έως τα μέσα Νοεμβρίου. Για να αγοράσει άμεσα ταχείες δοκιμές αντιγόνων και να τις παραδώσει στα κράτη μέλη, η Κομισιόν κινητοποιεί 100 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, η Κομισιόν προωθεί μια κοινή προμήθεια για να εξασφαλίσει ένα δεύτερο ρεύμα πρόσβασης. Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν προηγούμενες απαιτήσεις δοκιμών σε εισερχόμενους ταξιδιώτες και όπου δεν υπάρχει ικανότητα δοκιμών για ασυμπτωματικούς ταξιδιώτες στη χώρα προέλευσης, θα πρέπει να προσφέρεται στους ταξιδιώτες η δυνατότητα να υποβληθούν σε δοκιμή μετά την άφιξη. Εάν απαιτούνται αρνητικές δοκιμές COVID-19 ή συνιστώνται για οποιαδήποτε δραστηριότητα, είναι απαραίτητη η αμοιβαία αναγνώριση των δοκιμών, ιδίως στο πλαίσιο του ταξιδιού.

3. Πλήρης χρήση εφαρμογών παρακολούθησης επαφών και προειδοποίησης διασυνοριακά και συντονισμό ή διασύνδεση των εθνικών εφαρμογών παρακολούθησης.

4. Αποτελεσματικός εμβολιασμός: H Κομισιόν ανακοινώνει ότι θα δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς και μια πλατφόρμα για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών στρατηγικών εμβολίων, με βέλτιστες πρακτικές και συμπεράσματα.

5. Αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες: 'Oλα τα κράτη μέλη πρέπει να ξαναρχίσουν επικοινωνιακές εκστρατείες για την αντιμετώπιση ψευδών, παραπλανητικών και επικίνδυνων πληροφοριών που συνεχίζουν να κυκλοφορούν και για την αντιμετώπιση του κινδύνου "πανδημικής κόπωσης", και να δώσουν έμφαση στην επικοινωνία της ανάγκης για εμβολιασμό.

6. Εξασφάλιση βασικών προμηθειών: η Κομισιόν ξεκίνησε μια νέα κοινή προμήθεια ιατρικού ιατρικού εξοπλισμού από τρίτες χώρες και προτείνει επίσης ότι τα νοσοκομεία και οι ιατροί δεν θα πρέπει να καταβάλλουν ΦΠΑ σε εμβόλια και σετ δοκιμών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

7. Διευκόλυνση ασφαλών ταξιδιών: H Κομισιόν καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη σύσταση που ενέκρινε το Συμβούλιο για μια κοινή και συντονισμένη προσέγγιση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία. Τυχόν εναπομένοντα μέτρα ελέγχου εσωτερικών συνόρων που σχετίζονται με το COVID-19 πρέπει να αρθούν.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ECDC επεξεργάζονται ένα πρωτόκολλο δοκιμών για τους ταξιδιώτες, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τις αρχές δημόσιας υγείας, τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια για την ασφαλή άφιξη των επιβατών. Η Κομισιόν θα συνεργαστεί επίσης με τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς για μια κοινή προσέγγιση στις πρακτικές καραντίνας, με στοιχεία από το ECDC που θα παρουσιαστούν τον Νοέμβριο.

Ζητά δε προετοιμασία για την έναρξη και τη χρήση ενός κοινού ψηφιακού εντύπου εντοπισμού επιβατών της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό στην προστασία των δεδομένων.

Καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες για να μετατρέψουν το Re-Open EU σε ένα ενιαίο κατάστημα για πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγείας και τις δυνατότητες ταξιδιού σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια εφαρμογή Re-open EU για κινητά αναπτύσσεται και θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες.

Όσον αφορά τους περιορισμούς για τα μη απαραίτητα ταξίδια από χώρες εκτός ΕΕ στην ΕΕ, η Κομισιόν παρουσιάζει οδηγίες για κατηγορίες ατόμων που θεωρούνται ουσιώδη και ως εκ τούτου εξαιρείται από τους περιορισμούς και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την επανένωση όσων βρίσκονται σε βιώσιμες σχέσεις και παρέχει παραδείγματα αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

8. Επέκταση των Green Lanes: H Κομισιόν προτείνει να επεκταθεί η προσέγγιση της Πράσινης Λωρίδας ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πολυτροπικές μεταφορές λειτουργούν αποτελεσματικά σε τομείς όπως οι σιδηροδρομικές και πλωτές εμπορευματικές μεταφορές και τα αεροπορικά φορτία και παρέχει πρόσθετες οδηγίες για τη διευκόλυνση της εφαρμογής στην πράξη, σε θέματα όπως η ηλεκτρονική τεκμηρίωση και η διαθεσιμότητα ανάπαυσης και σημεία ανεφοδιασμού. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

The coronavirus is stronger than ever.

The EU's response needs to be stronger too.



We have set out additional steps to reinforce preparedness and response across Europe.



Only together can we beat the virus. #StrongerTogether