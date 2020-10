尾崎牛の分厚いリブロースステーキ🥩はいかが? 和牛の素晴らしい香りに包まれて食べた瞬間に笑顔に幸せになるよ!^_^ #尾崎牛 #和牛 #和牛ステーキ #融点の低い上質な脂 #ozakibeef #wagyu #wagyusteak

A post shared by Muneharu Ozaki (@ozakibeef) on Dec 11, 2018 at 11:45pm PST