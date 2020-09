Μήνυση εναντίον των υπευθύνων ελληνικής εφημερίδας για το υβριστικό πρωτοσέλιδο εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρεται να κατέθεσαν οι δικηγόροι του Τούρκου προέδρου, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Μάλιστα, όπς αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, την περασμένη Παρασκευή είχε κληθεί στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ο Έλληνας πρέσβης για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.

