Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλαν οι ΗΠΑ μέσω της συνάντησης που είχαν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ο Πομπέο ζήτησε την άμεση μείωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο όπως έκανε γνωστό μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Timely conversation with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu in Santo Domingo today on the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/pAl0BHPOtz