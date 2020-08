Με ένα μήνυμα στο Twitter o Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέφ Μπορέλ εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο τονίζοντας παράλληλα πως «καλούμε την Τουρκία να προχωρήσει άμεσα σε αποκλιμάκωση και να επιστρέψει στο διάλογο».

Concluded good and constructive #FAC.



Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.



Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.