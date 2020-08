Με τη διαμεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέληξαν σήμερα σε μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία που θα οδηγήσει στην πλήρη εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων τους.

Με βάση τη συμφωνία αυτή, το Ισραήλ συναίνεσε να αναστείλει την επέκταση της κυριαρχίας του σε περιοχές της Δυτικής Όχθης τις οποίες συζητούσε να προσαρτήσει, ανέφεραν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters. Η ειρηνευτική συμφωνία ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ισραήλ, των ΗΑΕ και των ΗΠΑ, η οποία επιταχύνθηκε πρόσφατα, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!