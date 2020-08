Ως τη νεότερη «αυτοδημιούργητη» δισεκατομμυριούχο ανακήρυξε το Forbes την 23χρονη πλέον Κάιλι Τζένερ, χάρη στην εταιρεία Kylie Cosmetics.

Ωστόσο το Forbes το Μάιο είχε αναφέρει πως η Τζένερ δεν ανήκε στην ελίτ των δισεκαμμυριούχων και αυτό γιατί η τελευταία είχε «φουσκώσει» τα μεγέθη και κυρίως την κερδοφορία της επιχείρησής της.



Η Τζένερ ίδρυσε την Kylie Cosmetics το 2015 και ισχυρίστηκε ότι είχε έσοδα 400 εκατ. δολάρια στους πρώτους 18 μήνες. Τον Νοέμβριο του 2019, η Τζένερ υπέγραψε συμφωνία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην εταιρεία καλλυντικών της στον όμιλο ομορφιάς Coty για 600 εκατ. δολάρια, η οποία αποτίμησε την εταιρεία στα 1,2 δισ. δολάρια.

Παρά την αμφισβητούμενη ιδιότητά της ως δισεκατομμυριούχος, η Τζένερ έχει συγκεντρώσει μια αυτοκρατορία καλλυντικών, έχει πρωταγωνιστήσει μαζί με την οικογένειά της στο «Keeping Up with the Kardashians» καθώς και στη δική της spin-off εκπομπή «Life of Kylie», ξεκίνησε μια σειρά ρούχων με την αδερφή της και κέρδισε εκατομμύρια δολάρια από την προώθηση προϊόντων στο Instagram.

Η Τζένερ έχει ξεπεράσει τους 189 εκατομμύρια followers στο Instagram σύμφωνα με το Forbes, με την ίδια να αναφέρει πως έχει μια πολύ καλή επικοινωνία με τους θαυμαστές της και τους πελάτες της. Ενδεικτικό της δημοφιλίας της Τζένερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πως το 2018 διαπιστώθηκε από την D'Marie Analytics πως μία μόνο ανάρτηση στο Instagram της Κάιλι αποτιμάται στο 1 εκατ. δολάρια.

Η ίδια έχει συνάψει ιδιαίτερα προσοδοφόρες συμφωνίες με την Puma, ενώ συνήθως διαφημίζει προϊόντα της Fashion Nova και της Adidas, σύμφωνα με το Business Insider.

Το όραμα της Τζένερ είναι να «γιγαντώσει» ακόμα περισσότερο την Kylie Cosmetics και να εργάζεται εκεί για πάντα.