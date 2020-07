Σε βαθιά ύφεση έριξε ο κορονοϊός τις ισχυρότερες -και όχι μόνο- οικονομίες της Ευρωζώνης με βάση τα δεδομένα του β' τριμήνου, που ήρθαν στο φως την Παρασκευή.

Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 12,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Η μεγαλύτερη πτώση του ΑΕΠ από το 1995, όταν άρχισαν οι σχετικές σειρές στοιχείων, συνέπεσε με τα περιοριστικά μέτρα για την COVID -19, η χαλάρωση των οποίων ξεκίνησε σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης από τον Μάιο. Η συρρίκνωση ήταν λίγο μεγαλύτερη σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς για μία πτώση 12% και ήρθε σε συνέχεια της μείωσης του ΑΕΠ κατά 3,6% στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η Eurostat ανέφερε ότι οι προσωρινές εκτιμήσεις βασίζονται σε πηγές στοιχείων που δεν είναι πλήρεις και υπόκεινται σε περαιτέρω αναθεώρηση. Η επόμενη εκτίμηση για το ΑΕΠ του δεύτερο τριμήνου θα δημοσιευθεί στις 14 Αυγούστου.

Ιδιαίτερα βαρύ ήταν το πλήγμα του κορονοϊού στη γαλλική οικονομία υπό το βάρος του κορονοϊού. Σύμφωνα, με τα οικονομικά στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας την Παρασκευή το ΑΕΠ της Γαλλίας συρρικνώθηκε κατά 13,8% στο β΄τρίμηνο μετά από πτώση 5,9% στο α' τρίμηνο. Επομένως, σωρευτικά είναι 19,0% χαμηλότερο από το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Η αρνητική εξέλιξη του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2020 συνδέεται με τα μέτρα του lockdown που εφαρμόστηκαν.

Η σταδιακή άρση των περιορισμών οδήγησε σε σταδιακή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τον Μάιο και μετά τον Ιούνιο, μετά το χαμηλό σημείο που έφτασε τον Απρίλιο.

Italian GDP in Q2 was spot on with my estimate - down by 12.4%. But, the big picture reveals that activity in Italy, which have failed to grow meaningfully over the last decades, is now back to level seen in mid-1990s. The way to the recovery will be steep and long! pic.twitter.com/0iC94l850r