Θετικός στον κορονοϊός διαγνώστηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ Ρόμπερτ Ο' Μπράιαν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η δημοσιογράφος του Bloomberg Τζένιφερ Τζέικομπς ο Ο' Μπράιν μολύνθηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακής εκδήλωσης από τον ιό και δεν πηγαίνει στο γραφείο εδώ και μία εβδομάδα.

BREAKING scoop: Trump’s National Security Advisor Robert O’Brien has tested positive for the coronavirus, sources tell me.