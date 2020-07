Πυρετώδεις διαβουλεύσεις στη Σύνοδο - Νέες μειώσεις ζητά ο Βορράς

Με την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί συνάντηση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ ξεχωριστή συνάντηση έχει με τον Ολλανδό Μαρκ Ρούτε.

Παράλληλα, o Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο.

