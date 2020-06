Μήνυμα στην Τουρκία σχετικά με την Αγία Σοφιά έστειλε εκ νέου το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, μέσω του αρμόδιου πρέσβη για τις θρησκευτικές ελευθερίες διεθνώς, Σαμ Μπράουνμπακ.

Συγκεκριμένα με ανάρτηση του στο Twitter, ο πρέσβης των ΗΠΑ αρμόδιος για τις θρησκευτικές ελευθερίες διεθνώς, Σαμ Μπράουνμπακ, συντάχθηκε με την πάγια θέση του Στέιτ Ντιπάτρμεντ και κάλεσε την κυβέρνηση της Τουρκίας να διατηρήσει το υπάρχον καθεστώς στην Αγία Σοφιά, δηλαδή ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

«Η Αγία Σοφία έχει τεράστια πνευματική και πολιτιστική σημασία για δισεκατομμύρια πιστούς διαφορετικών θρησκειών σε όλο τον κόσμο. Καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να τη διατηρήσει ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και να διατηρήσει την πρόσβαση σε όλους υπό την υπάρχουσα κατάσταση ως μουσείο», έγραψε σε tweet του ο Σαμ Μπράουνμπακ.

The Hagia Sophia holds enormous spiritual & cultural significance to billions of believers of different faiths around the world. We call on the Govt of #Turkey to maintain it as a @UNESCO World Heritage site & to maintain accessibility to all in its current status as a museum.