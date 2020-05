Η αμερικανική εφημερίδα New York Times, θέλοντας να σηματοδοτήσει την επικείμενη υπέρβαση του τρομερού ορίου των 100.000 νεκρών από τον κορονοϊό στις ΗΠΑ, αφιερώνει σήμερα την πρώτη σελίδα της στη μνήμη χιλίων από τους νεκρούς αυτούς και γράφει για καθέναν τους πώς ήταν η ζωή του.

«Αυτοί οι 1.000 άνθρωποι εδώ δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόλις ένα τοις εκατό του συνόλου. Κανένας τους δεν ήταν ένας απλός αριθμός», γράφει η εφημερίδα παρουσιάζοντας την πρώτη σελίδα της, που καλύπτεται ολόκληρη από ένα πυκνογραμμένο κείμενο.

Οι Ηνωμένες Πολιτέιες είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού, τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων, με 97.048 θανάτους και 1.621.658 κρούσματα σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που ήταν διαθέσιμα χθες, Σάββατο, το βράδυ. Χθες η χώρα κατέγραψε άλλους 1.127 θανάτους μέσα σε 24 ώρες. Το ξεπέρασμα του ορίου των 100.000 νεκρών μοιάζει απλώς ζήτημα ημερών.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP