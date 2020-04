Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των νεκρών στη Μεγάλη Βρετανία από τον Covid-19 έχει μειωθεί σε σχέση με την Κυριακή ξεπέρασε τους 5.000 και έφτασε τους 5.373.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι βρετανικές αρχές, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 439 θάνατοι από τον νέο κορονοϊό και έφτασαν συνολικά τους 5.373.

As of 9am 6 April, 252,958 tests have concluded, with 13,069 tests on 5 April (excl. Northern Ireland).



208,837 people have been tested of which 51,608 tested positive.



As of 5pm on 5 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus 5,373 have died. pic.twitter.com/pHxcJHd3pj