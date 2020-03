Στα γενναία μέτρα που έχουν ληφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και στις εθνικές οικονομίες αναφέρεται η μελέτη της JP Morgan με τίτλο «What the COVID-19 endgame might look like».

Όπως επισημαίνει ο διεθνής οίκος, τα κρούσματα στις ΗΠΑ μπορεί να είναι υψηλότερα από κάθε άλλη χώρα, περιλαμβανομένης της Κίνας και της Ιταλίας.

Ως ποσοστό του πληθυσμού, τα κρούσματα στην Ιταλία ανέρχονται σε 0,07%, στην Ισπανία σε 0,04%, στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο σε 0,004% και στην Κίνα σε 0,06%.

Το καλό αποτέλεσμα της σχετικά χαμηλής μόλυνσης στην Κίνα οφείλεται στην εφαρμογή πολιτικής γρήγορου lockdown, ενώ το κακό αποτέλεσμα της Ιταλίας στα δημογραφικά (ένας από τους πιο γερασμένους πληθυσμούς στον κόσμο) και στην καθυστερημένη εφαρμογή του lockdown.

Τα μέτρα που πήραν οι κυβερνήσεις της κάθε πληττόμενης χώρας, κλιμακώνονται ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας τους ως εξής:

Κίνα: Δεκάδες μέτρων, τα οποία η JP Morgan εκτιμά ότι ανέρχονται σε 1% δημοσιονομικής ώθησης, ενώ αναθεωρημένη πρόβλεψη περιλαμβάνει πρόσθετα κίνητρα που αντιστοιχούν σε δημοσιονομική ώθηση 1,4% το 2020.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν: πρόσθετες διευκολύνσεις δανειοδότησης επιχειρήσεων με επιδοτούμενα επιτόκια, ιδίως για τις ΜΜΕ, φορολογικές διευκολύνσεις και μειώσεις ενοικίου, αυξημένα όρια για την έκδοση ομολόγων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιεικέστερη αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μειωμένες προκαταβολές σε στεγαστικά δάνεια και αυξημένη χρηματοδότηση σε ορισμένες επαρχίες.

ΗΠΑ: Υπό συζήτηση χωρίς να έχει εγκριθεί είναι πακέτο - μαμούθ (4-6% του ΑΕΠ) που περιλαμβάνει την προσωρινή μείωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, άμεσες πληρωμές προς τα νοικοκυριά, δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, δάνεια σε αεροπορικές εταιρείες, δάνεια σε προς κλάδους που πλήττονται, παράταση των φορολογικών προθεσμιών και ελάφρυνση σε τόκους φοιτητικών δανείων. Έχουν εγκριθεί κονδύλια 105 δις.δολ. (0,5% του ΑΕΠ) για τεστ COVID-19, καθώς και δύο εβδομάδες άδεια με αποδοχές και τρεις μήνες οικογενειακές / αναρρωτικές άδειες με μερική καταβολή αποδοχών.

Καναδάς: Πακέτο μέτρων ύψους 82 δις δολ. (3% του ΑΕΠ), που περιλαμβάνει άμεσες πληρωμές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ύψους 27 δις CAD και αναβολές φορολογικές υποχρεώσεων ύψους 55 δις CAD.

Γερμανία: Εγκρίθηκαν μέτρα ύψους 550 δις ευρώ (13% του ΑΕΠ) αυξημένης πιστωτικής στήριξης , με νέα δάνεια με εγγυήσεις κατά 90%, πρόγραμμα επιδότησης εργασίας, αναβολές στον εταιρικό φόρο εφόσον απαιτείται, αναβολή των φορολογικών κυρώσεων μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης υπό έγκριση είναι επιπρόσθετα μέτρα 100 δις ευρώ (2,3% του ΑΕΠ).

Γαλλία: Έχουν ληφθεί μέτρα ύψους 45 δις ευρώ (1,9% του ΑΕΠ) που περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 32 δις ευρώ (φορολογικές απαλλαγές που μπορεί να καταστούν μόνιμες), 8,5 δις σε επιδόματα για προσωρινή ανεργία και 2 δις ευρώ για το ταμείο αλληλεγγύης για ΜμΕ. Επίσης 300 δις ευρώ (13% του ΑΕΠ) για εγγυήσεις δανείων που θα ανέρχονται σε έως και 90% της αξίας τους.

Ιταλία: Μέτρα ύψους 25 δις ευρώ (1,4% του ΑΕΠ) πήρε η κυβέρνηση της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυξημένων δαπανών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στήριξη σε οικογένειες που έχουν πληγεί από το κλείσιμο σχολείων, επιδοτήσεις μισθών για επιχειρήσεις και φορολογικές απαλλαγές. Επίσης για εγγυήσεις δανείων έχουν απελευθερωθεί κονδύλια που ισούνται με το 20% του ΑΕΠ.

Ισπανία: Άμεση ενίσχυση επιχειρήσεων με κονδύλια ύψους 17 δις ευρώ (1,4% του ΑΕΠ) και εγγυήσεις δανείων ύψους 100 δις ευρώ (8% του ΑΕΠ).

Μεγάλη Βρετανία: Μέτρα ύψους 50 δις UKP (2% του ΑΕΠ) για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών σε σχέση με τον κορονοϊό και των έμμεσων επιπτώσεων έλαβε η κυβέρνηση της χώρας. Τα μέτρα για τις άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας περιλαμβάνουν απεριόριστη χρηματοδότηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ταμείο αρωγής για ευάλωτα νοικοκυριά και αποζημίωση ασθενείας σε επιχειρήσεις.

Τα μέτρα για τις έμμεσες επιπτώσεις περιλαμβάνουν την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, στήριξη σε αεροπορικές εταιρείες, στο λιανικό εμπόριο και στα ξενοδοχεία με τη μορφή «κανονιστικής αυτοσυγκράτησης», απαλλαγή από τόκους για ένα χρόνο και επιχορηγήσεις σε ΜμΕ. Επίσης διευρυμένο ταμείο αρωγής για νοικοκυριά και τρίμηνη απαλλαγή σε στεγαστικά δάνεια. Τέλος εγγυήσεις δανείων που καλύπτουν το 80% των ζημιών.

Σουηδία: Τα μέτρα ύψους 300 δις. (6% του ΑΕΠ) περιλαμβάνουν επιδότηση μισθών κατά 90% για μειωμένη εργάσιμη εβδομάδα, κάλυψη αμοιβής λόγω αναρρωτικής άδειας, αναβολή των πληρωμών εταιρικού φόρου κ.α.

Νορβηγία: Ενισχύσεις ύψους 100 δις. (3% του ΑΕΠ), εκ των οποίων το 50% για χρηματοδότηση εγγυήσεων δανείων σε ΜμΕ και το υπόλοιπο 50% για την επανέναρξη του Ταμείου Κρατικών Ομολόγων («Statens Obligasjonsfond») για την αγορά εταιρικών ομολόγων.

Επίσης μέτρα ύψους 6,5 δις. (0,2% του ΑΕΠ) που σχετίζονται με αλλαγές σε ρυθμίσεις εταιρικού φόρου, φορολογικές αναβολές των φόρων και τελών για τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς και αποζημίωση σε όσους απολύονται προσωρινά. Τέλος αναβάλλεται η πληρωμή φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Ιαπωνία: Δημοσιονομικά μέτρα ύψους 450 δις JPY (0,1% του ΑΕΠ), τα οποία επικεντρώνονται κυρίως σε πληρωμές προς τα νοικοκυριά και προς τις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την καραντίνα. Επίσης 1,6 δις JPY (0,3% του ΑΕΠ) εκτός προϋπολογισμού, θα δοθεί για χρηματοδότηση άτοκων δανείων σε ΜμΕ.

Αυστραλία: Μέτρα ύψους 17 δις AUD (1,2% του ΑΕΠ), συν 2,4 δις AUD για τον τομέα προς Υγείας.

Η πρώτη δέσμη μέτρων αφορά επιχορηγήσεις προς ΜμΕ μέσω καταβολής 25 χιλ. AUD αφορολόγητα και επιδότησης μισθών κατά 50%. Επίσης εφάπαξ πληρωμή 750 AUD σε συνταξιούχους και δικαιούχους κοινωνικής μέριμνας.

Νέα Ζηλανδία: Μέτρα ύψους 12 δις NZD (4% του ΑΕΠ), εκ των οποίων 5 δις σε επιδότηση μισθών, 2,8 δις σε παροχές σε νοικοκυριά και 2,8 δις σε αλλαγές στον εταιρικό φόρο.