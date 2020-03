Ο 71χρονος πρίγκιπας Κάρολος, διάδοχος του βρετανικού θρόνου, διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορονοϊό κι έχει εμφανίσει ελαφρά συμπτώματα, έγινε σήμερα γνωστό από τις υπηρεσίες του παλατιού.

Ο γιος της βασίλισσας Ελισάβετ «βρίσκεται σε καλή κατάσταση, εκτός των συμπτωμάτων που έχει εκδηλώσει», διαβεβαίωσε το Κλάρενς Χάουζ σε δελτίο τύπου.

«Ο πρίγκιπας της Ουαλίας διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό» επισημαίνει σε ανακοίνωση το γραφείο του. «Έχει παρουσιάσει ελαφρά συμπτώματα, παραμένει, κατά τ' άλλα, σε καλή κατάσταση και εργάζεται από το σπίτι τις τελευταίες ημέρες, όπως συνήθιζε».

«Η δούκισσα της Κορνουάλης υποβλήθηκε επίσης σε εξετάσεις και δεν έχει νοσήσει από τον ιό» σημειώνει το Κλάρενς Χάουζ. Ο πρίγκιπας και η σύζυγός του Καμίλα έχουν τεθεί σε αυτοπεριορισμό στη Σκωτία.

«Δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί από ποιον κόλλησε τον ιό ο πρίγκιπας λόγω του μεγάλου αριθμού υποχρεώσεων που είχε αναλάβει, στα πλαίσιο του δημόσιου ρόλου του, τις τελευταίες εβδομάδες».

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, θεωρείται πολύ πιθανό ο Πρίγκιπας Κάρολος να κόλλησε τον κορονοϊό από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό, καθώς συναντήθηκε μαζί του στις 10 Μαρτίου και λίγες ημέρες αργότερα ο Αλβέρτος βρέθηκε θετικός στον ιό.

Σε καραντίνα η Ελισάβετ

Ο Κάρολος έχει μιλήσει τόσο με τη βασίλισσα Ελισάβετ, όσο και με τα παιδιά του.

Τελευταία είδε την 93χρονη βασίλισσα το πρωί της 12ης Μαρτίου, έπειτα από μια τελετή απονομής και πριν από το νωρίτερο χρονικό σημείο κατά το οποίο θα μπορούσε να μεταδώσει τη νόσο.

"Η υγεία της βασίλισσας είναι καλή" επισήμανε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

"Η βασίλισσα είδε τελευταία φορά τον πρίγκιπα της Ουαλίας, για σύντομο χρονικό διάστημα, έπειτα από μια τελετή απονομής, το πρωί της 12ης Μαρτίου και ακολουθεί όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την ευημερία της".

Πηγή από τα ανάκτορα σημείωσε ότι το νωρίτερο που ο Κάρολος θα μπορούσε να μεταδώσει τη νόσο είναι η 13η Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται πως η βασίλισσα Ελισάβετ έχει αποσυρθεί για πολλές εβδομάδες στο κάστρο του Ουίνδσορ, σε απόσταση 40 χλμ δυτικά του Λονδίνου, εξαιτίας του κορονοϊού.

«Ως προληπτικό μέτρο και για πρακτικούς λόγους βάσει των υφιστάμενων συνθηκών, υπήρξε μια σειρά τροποποιήσεων στην ατζέντα της βασίλισσας», αναφέρει το παλάτι.

