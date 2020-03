Συνεχίζει ακάθεκτος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ανησυχεί πρωτίστως για τον οικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ.

«Οι πολίτες μας θέλουν να επιστρέψουν στη δουλειά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!