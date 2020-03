Τηλεφωνικά επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ενημέρωσε ότι αναβάλλει την επίσκεψή της στην Αθήνα προκειμένου να προωθήσει ταχύτερα τις αποφάσεις της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

«Θα επικεντρωθώ στο ξεκίνημα του συντονισμού των ενεργειών της ΕΕ που ανακοινώθηκαν χθες» για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού, πρόσθεσε στην ανάρτησή της στο Twitter.

In view of the evolving situation in Europe related to #COVID19 and in agreement with the Greek PM @kmitsotakis, I have decided to postpone my trip to Athens tomorrow. I will be focusing on launching the EU coordination efforts announced yesterday.