Δεν δείχνει να ακολουθεί τις υγειονομικές αρχές ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, καθώς όπως δήλωσε όταν βρέθηκε στο νοσοκομείο που βρίσκονταν και ασθενείς από τον κοροναϊό, αντάλλαξε χειραψίες με όλους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός την ώρα που ανακοίνωνε το σχέδιο της χώρας του για την αντιμετώπιση μιας επικείμενης εξάπλωσης του κοροναϊού, δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την κατάσταση και δήλωσε ότι θα συνεχίσει ν' ανταλλάσσει χειραψίες.

'I was at a hospital where there were a few #coronavirus patients and I shook hands with everybody' says Boris Johnson.



Read the Government's #COVID19 plan: https://t.co/pEzE4JWf5P pic.twitter.com/mucbaPSSbP