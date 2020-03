Tην «πλήρη αλληλεγγύη» της Γαλλίας προς την Ελλάδα και τη Βουλγαρία εξεφρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για το μεταναστευτικό.

Οι δύο χώρες και κατά βάση η Ελλάδα είναι αντιμέτωπες με την αυξημένη εισροή μεταναστών από την Τουρκία.

Ο κ. Μακρόν έκανε σαφή την πρόθεσή του «να παρασχεθεί (στις δύο χώρες) άμεση βοήθεια ώστε να προστατευθούν τα σύνορα» στο πλαίσιο «ευρωπαϊκών προσπαθειών».

Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire.