Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε Λιόν του Παρισιού.

Στην περιοχή αυτή σημειώθηκαν νωρίτερα επεισόδια, στο περιθώριο της συναυλίας που πρόκειται να δώσει απόψε στο Μπερσί ο Κονγκολέζος καλλιτέχνης Φάλι Ιπούπα.

Gare de Lyon: Huge fire breaks out at Paris train station as police evacuate building pic.twitter.com/2bBABaHHd8