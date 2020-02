Εννέα νεκροί, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και 37 τουλάχιστον τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός του σεισμού που σημειώθηκε την Κυριακή το πρωί στα σύνορα Τουρκίας - Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

O σεισμός είχε μέγεθος 5,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτε, εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Ιράν, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

