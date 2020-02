Να διαγράψει την απαγγελία κατηφορίας σε βάρος του που τον οδήγησε σε δίκη ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Κογκρέσο, μετά την πανηγυρική αθώωσή του.

«Θα έπρεπε να σβήσουν την παραπομπή στη Βουλή των Αντιπροσώπων; Ναι, επειδή επρόκειτο για φάρσα», εξήγησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος που την Τετάρτη απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες από τη Γερουσία.

Another win just in. Nervous Nancy Pelosi and the Democrats in Congress sued me, thrown out. This one unanimous, in the D.C. Circuit.

Witch Hunt!