Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε πως οι ΗΠΑ δεν θα προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν προκειμένου να διαπραγματευθούν, απαντώντας όπως φαίνεται σε συνέντευξη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών στο περιοδικό Der Spiegel.

«Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ, αλλά θέλει άρση των κυρώσεων. @FoxNews @OANN Όχι Ευχαριστώ!», ήταν το μήνυμα του Τραμπ στο Twitter, πρώτα στα αγγλικά και ύστερα στα φαρσί.

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks!