Στους 17 έφτασαν οι νεκροί στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας από τον νέο κοροναϊό, την ώρα που περαιτέρω αύξηση καταγράφει και ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, όπως μετέδωσαν διεθνή μέσα.

Video showing hospitals in Wuhan are building tents as space extending for #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/KN2JAW48D4

Η επαρχία Χουμπέι έκανε λόγο για 444 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού -ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στην πρωτεύουσά της Ουχάν- τα οποία καταμετρήθηκαν μέχρι τις 8 το βράδυ τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας).

Ο προηγούμενος απολογισμός στην Κίνα ανερχόταν σε 9 νεκρούς, όλοι τους στην επαρχία Χουμπέι.

First confirmed case of #WuhanPneumonia in #HongKong. This man from Wuhan arrived HK last night & his family has headed to #Philippine.



He's now isolated & monitored in Princess Margaret Hospital.



Source from Apple Daily.#Chinazi #China_is_terrorist pic.twitter.com/8oj59RAp9L