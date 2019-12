Σε θρίαμβο για τον Γιώργο Λάνθιμο και την ταινία του «Η ευνοούμενη» («The Favourite») εξελίχθηκαν τα φετινά 32α Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στο Βερολίνο.

The award European Film 2019 goes to THE FAVOURITE, directed by Yorgos Lanthimos, produced by Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Yorgos Lanthimos. #efa2019 pic.twitter.com/MxR9HPsJjV