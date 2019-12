Ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ελλάδας έλαβε το Ισραήλ, στον απόηχο των τουρκικών προκλήσεων.

Israel reiterates its full support and solidarity with Greece in its maritime zones and its opposition to any attempt to violate these rights. Israel attaches great importance to its partnership with Greece.