Σχεδόν 100.000 δολάρια ξόδεψε η Εθνική Επιτροπή Ρεπουμπλικανών (ΕΕΡ) για να αγοράσει χιλιάδες αντίτυπα του βιβλίου «Triggered», ένα πόνημα του Ντόναλντ Τραμπ Jr., ο οποίος είναι γιος του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το Business Insider, αυτός είναι και ένας από τους κυριότερους, αν όχι ο μοναδικός λόγος, που το βιβλίο που κυκλοφόρησε στις 5 Νοεμβρίου του 2019 βρίσκεται στη λίστα των bestsellers των New York Times.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, το κεφάλαιο που διέθεσε η Εθνική Επιτροπή Ρεπουμπλικανών για τη μαζική αγορά του βιβλίου έρχεται σε αντίθεση με τους «βασικούς κανόνες» της βιομηχανίας των εκδόσεων για τον τίτλο «best seller».

New FEC disclosures show a single large RNC payment of $94,800 to Books-a-Million in October, a few days before "Triggered" was released. An RNC spokesman confirmed that the expenditure was connected to their promotion of Don Trump Jr.'s book. pic.twitter.com/vsmmsgrYCp