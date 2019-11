Επίθεση εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με σειρά από tweet στην πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Μαρί Γιοβάνοβιτς, την οποία απέλυσε, ενώ εκείνη καταθέτει ενώπιον της επιτροπής του Κογκρέσου που ερευνά το ενδεχόμενο παραπομπής του.

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι «απ’ όπου κι αν πέρασε η Μαρί Γιοβάνοβιτς τα πράγματα εξελίχθηκαν άσχημα», ενώ σημείωσε ότι «είναι απόλυτο δικαίωμα του Αμερικανού προέδρου να διορίζει πρέσβεις».

«Ξεκίνησε στη Σομαλία και κοιτάξτε πώς αυτό κατέληξε» συμπλήρωσε ο μεγιστάνας, την ώρα που η Γιοβάνοβιτς υπερασπίζεται τα διαπιστευτήριά της, ως διπλωμάτης καριέρας που έδωσε μάχη κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία.

Μάλιστα, στην κατάθεσή της ενώπιον της επιτροπής και ερωτηθείσα σχετικά με την επίθεση Τραμπ εναντίον της μέσω Twitter, η Μαρί Γιοβάνοβιτς απάντησε ότι όπου κι αν υπηρέτησε, στα χρόνια της καριέρας της, βελτίωσε την κατάσταση, ενώ υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις του μεγιστάνα προκαλούν μεγάλο τρόμο.

NEW 🚨... as the second impeachment hearing is about to gavel in, the White House released the first convo between trump and Zelensky. Here it is pic.twitter.com/El8dg4EIvU