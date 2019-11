Οι έντονες βροχοπτώσεις και το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει την Ιταλία έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές πλημμύρες ενώ στην πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία το ύψος του νερού ξεπέρασε τα 140 εκατοστά.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, η σοβαρότερη κατάσταση καταγράφεται στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία σε πολλές πόλεις όπως το Τάραντα, το Μπρίντεζι, τη Λέτσε (στην Πούλια), το Ποτσάλο και το Νότο (στη Σικελία) και τη Ματέρα (στη Βασιλικάτα).

Significant flooding in Venice, Italy this morning 12th November! Thanks to Kristaps. Bankis ig #severeweather #floods #extremeweather pic.twitter.com/sMDE2JQ7bS