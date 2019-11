Το νέο της πρόγραμμα για τον Νοέμβριο ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το Netflix, με ένα μεγάλο φάσμα πρωτότυπου περιεχομένου.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει το MarketWatch, το Netflix ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει 59 προγράμματα, από τα οποία τα 43 θα είναι παραγωγής Netflix.

Παράλληλα όπως τονίζει το Marketwatch το Netflix θα προσθέσει από τον Νοέμβριο χριστουγεννιάτικες ταινίες και σειρές επιταχύνοντας την περίοδο των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Ο ανταγωνισμός κορυφώνεται μιας και την Παρασκευή έκανε πρεμιέρα το Apple TV+ και στις 12 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει το Disney+.

Αναλυτικά το Marketwatch αναφέρει πως το Netflix θα προβάλει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το Νοέμβριο.

• “100% Hotter” (Season 1)

• “A Remarkable Tale”

N “Ad Vitam” (Season 1)

N “American Son”

• “Apache Warrior”

N “Atypical” (Season 3)

• “Christmas Survival”

N “Drive”

• “Elliot the Littlest Reindeer”

• “Euphoria/Euforia”

N “Fire in Paradise”

N “Hache” (Season 1)

N “Hello Ninja” (Season 1)

N “Holiday in the Wild”

• “How to be a Latin Lover”

• “Maid-Sama!” (Season 1)

• “Mars” (Season 2)

N “Queer Eye: We’re in Japan!” (Season 1)

• “Santa Girl”

• “Spitfire: The Plane that Saved the World”

• “The Christmas Trap”

• “The Deep” (Season 3)

N “The King”

N “The Man Without Gravity”

• “The Tuxedo”

N “True: Drabbleapple Harvest”

N “We Are the Wave” (Season 1)

N “The Devil Next Door” (Limited docu-series)

N “The End of the F***ing World” (Season 2)

N “She-Ra and the Princesses of Power” (Season 4)

N “Busted!” (Season 2)

N “Green Eggs and Ham” (Season 1)

N “The Great British Baking Show: Holiday Special” (Season 2)

N “Wild District/Distrito Salvaje” (Season 2)

N “Little Things” (Season 3)

N “Harvey Girls Forever!” (Season 3)

N “Jeff Garlin: “Our Man in Chicago”

N “Go! The Unforgettable Party”

N “Earthquake Bird”

N “El club” (Season 1)

N “Klaus”

N “Llama Llama” (Season 2)

N “The Toys That Made Us” (Season 3)

N “The Stranded Season” (Season 1)

N “The Yard” (Part 2)

N “The Crown” (Season 3)

N “Iliza Shlesinger: Unveiled”

N “The Knight Before Christmas”

N “Dolly Parton’s Heartstrings” (Season 1)

N “High Seas/Alta Mar” (Season 2)

N “Super Monsters: Save Christmas”

N “True: Winter Wishes”

N “The Irishman”

N “Merry Happy Whatever” (Season 1)

N “The Dragon Prince” (Season 3)

N “Sugar Rush Christmas” (Season 1)