Μπορεί να άφησε λίγο το χρόνο να περάσει με τη χθεσινή συνεδρίαση της Fed που αποφασίστηκε μια εκ νέου μείωση των επιτοκίων, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε εξαπολύοντας νέα πυρά κατά του πρόεδρου της Τζέρομ Πάουελ.

People are VERY disappointed in Jay Powell and the Federal Reserve. The Fed has called it wrong from the beginning, too fast, too slow. They even tightened in the beginning. Others are running circles around them and laughing all the way to the bank. Dollar & Rates are hurting...