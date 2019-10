Δριμεία κριτική άσκησε ξανά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Fed έναντι των υπόλοιπων κεντρικών τραπεζών του κόσμου.

Συγκεκριμένα μέσω του Twitter ανέφερε πως:

The Federal Reserve is derelict in its duties if it doesn’t lower the Rate and even, ideally, stimulate. Take a look around the World at our competitors. Germany and others are actually GETTING PAID to borrow money. Fed was way too fast to raise, and way too slow to cut!