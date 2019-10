Άρση κυρώσεων κατά της Τουρκίας ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

«Οι κυρώσεις θα αρθούν εκτός αν γίνει κάτι το οποίο με δυσαρεστήσει», υπογράμμισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως αναμένει από την Τουρκία να τηρήσει τη δέσμευση της να συγκρατήσει το ISIS. Αν δεν το κάνει, απείλησε ο κ. Τραμπ, τότε οι ΗΠΑ διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου και στον χάλυβα και σε άλλα προϊόντα.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι ένας μικρός αριθμός Αμερικανών στρατιωτών θα παραμείνουν στην περιοχή που υπάρχει πετρέλαιο.

Ακόμα εξήρε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «είναι ένας άντρας που κάνει αυτό το οποίο θεωρεί σωστό στο μυαλό του για την πατρίδα του».

«Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω άπαντες στην αμερικανική αποστολή, οι οποίοι βοήθησαν ώστε να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός στη Συρία και έσωσαν τόσες πολλές ζωές. Μαζί με τον πρόεδρο Ερντογάν έναν άνδρα που ξέρω πολύ καλά και έναν άνδρα που αγαπάει τη χώρα του», πρόσθεσε.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!