Την κατάπαυση του πυρός στη Συρία αποφάσισαν ΗΠΑ και Τουρκία όπως δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Μάικ Πενς.

Vice Pres. Pence: "I'm grateful for the president's leadership. I'm grateful for the more than five hours of negotiations with Pres. Erdogan...that arrived at a solution that we believe will save lives." https://t.co/qkIEuzzUH9 pic.twitter.com/VUB1GENl8x — This Week (@ThisWeekABC) October 17, 2019

Ο Μάικ Πενς δήλωσε από την Άγκυρα ότι η κατάπαυση του πυρός θα διαρκέσει 120 ώρες και θα επιτρέψει στους Κούρδους μαχητές να αποσυρθούν από μια ασφαλή περιοχή ζώνης.

Συνέχισε λέγοντας πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει να διευκολύνουν την ασφαλή αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων και πως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει μια συμφωνία η Τουρκία να μην εμπλακεί σε στρατιωτική επιχείρηση στην συριακή πόλη Κομπάνι.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει λόγο για «σπουδαία νέα» από την Αγκυρά λόγω μέσω Twitter ο αμερικανός πρόεδρος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης της αντιπροσωπείας που έστειλε στην Αγκυρα τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τον Ερντογάν και μέλη της Τουρκικής κυβέρνησης.

Λίγα λεπτά πριν ανακοινώσει την κατάπαυση του πυρός στη Συρία ο Μάικ Πενς ο Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ ανακοίνωνε τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας μέσω του Twitter.

Συγκεκριμένα ο Γερουσιαστής μέσω την ανάρτησής του παρουσιάζει αναλυτικά το νομοσχέδιο κυρώσεων που «χτυπά» τις αγορές των ρωσικών S-400 αλλά και τους Τούρκους αξιωματούχους που είχε ήδη στοχοποιήσει ο Λευκός Οίκος τις προηγούμενες μέρες.