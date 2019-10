Διάταγμα που θα εγκρίνει κυρώσεις που θα στρέφονται εναντίον τέως και νυν αξιωματούχων της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά και εναντίον οποιοδήποτε προσώπου συμβάλλει «στις αποσταθεροποιητικές πράξεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία» ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter.

Παράλληλα ανήγγειλε αύξηση έως και 50% στους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα από την Τουρκία και ανακοίνωσε ότι τερματίζει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα.

Η προεδρική εντολή θα επιτρέπει επίσης στις ΗΠΑ να επιβάλλουν «ισχυρές πρόσθετες κυρώσεις σε εκείνους που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμποδίζουν την κατάπαυση του πυρός, εμποδίζουν εκτοπισμένους να επιστρέψουν, επαναπατρίζουν με τη βία πρόσφυγες, ή απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Συρία».

