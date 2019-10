Πληθαίνουν οι διεθνείς πιέσεις προς την Τουρκία για να σταματήσει την επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» και την εισβολή στην Συρία.

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση του στο Twitter ανέφερε, «η Τουρκία σχεδίαζε για πολύ καιρό να επιτεθεί στους Κούρδους. Αυτοί πολεμούν αιώνια. Δεν έχουμε στρατιώτες, ούτε Στρατό οπουδήποτε κοντά στην περιοχή της στρατιωτικής επίθεσης. Προσπαθώ να τερματίσω τους ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ. Μιλώ και στις δύο πλευρές. Κάποιοι θέλουν από εμάς να στείλουμε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή και να ξεκινήσουμε από την αρχή έναν καινούργιο πόλεμο. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Άλλοι λένε να ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΑΚΡΙΑ, αφήστε τους Κούρδους να πολεμήσουν τις δικές τους μάχες (ακόμη και με την οικονομική μας βοήθεια). Εγώ λέω, να πληγεί η Τουρκία πολύ σκληρά οικονομικά και με κυρώσεις αν δεν τηρήσουν τους κανόνες! Παρακολουθώ προσεκτικά».

....the area and start a new war all over again. Turkey is a member of NATO. Others say STAY OUT, let the Kurds fight their own battles (even with our financial help). I say hit Turkey very hard financially & with sanctions if they don’t play by the rules! I am watching closely.